Россия не станет размещать ракеты в Белоруссии в связи с выходом США из ДРСМД - посол РФ

Россия не планирует размещать на территории Белоруссии ракеты в связи с выходом США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил посол России в Белоруссии Михаил Бабич.

"Что касается размещения ракет на территории Беларуси, то это, конечно, не будет происходить, потому что это не требуется", - сказал М.Бабич журналистам в Бресте в среду.

"Действующая конфигурация нашей (белорусско-российской - ИФ) военной группировки позволяет решить любые военные задачи, исходя из тех пунктов дислокации, где находятся наши средства ответного удара, не продвигая их ни на какую другую территорию", - добавил М.Бабич.

Посол напомнил, что ранее президент России Владимир Путин озвучил действия Москвы в связи с выходом США из ДРСМД.

"У нас (с Белоруссией - ИФ) действуют совместные планы военного применения, совместные планы обороны и безопасности Союзного государства. Все обязательства по обеспечению безопасности, в том числе и Беларуси, безусловно, будут соблюдаться и выполняться", - подчеркнул М.Бабич.