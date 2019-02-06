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СНГ 06.02.2019 16:02

Россия не станет размещать ракеты в Белоруссии в связи с выходом США из ДРСМД - посол РФ

Россия не планирует размещать на территории Белоруссии ракеты в связи с выходом США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил посол России в Белоруссии Михаил Бабич.

"Что касается размещения ракет на территории Беларуси, то это, конечно, не будет происходить, потому что это не требуется", - сказал М.Бабич журналистам в Бресте в среду.

"Действующая конфигурация нашей (белорусско-российской - ИФ) военной группировки позволяет решить любые военные задачи, исходя из тех пунктов дислокации, где находятся наши средства ответного удара, не продвигая их ни на какую другую территорию", - добавил М.Бабич.

Посол напомнил, что ранее президент России Владимир Путин озвучил действия Москвы в связи с выходом США из ДРСМД.

"У нас (с Белоруссией - ИФ) действуют совместные планы военного применения, совместные планы обороны и безопасности Союзного государства. Все обязательства по обеспечению безопасности, в том числе и Беларуси, безусловно, будут соблюдаться и выполняться", - подчеркнул М.Бабич.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ДРСМД, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]