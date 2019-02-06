Россия не станет размещать ракеты в Белоруссии в связи с выходом США из ДРСМД - посол РФ

Россия не планирует размещать на территории Белоруссии ракеты в связи с выходом США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил посол России в Белоруссии Михаил Бабич.
"Что касается размещения ракет на территории Беларуси, то это, конечно, не будет происходить, потому что это не требуется", - сказал М.Бабич журналистам в Бресте в среду.
"Действующая конфигурация нашей (белорусско-российской - ИФ) военной группировки позволяет решить любые военные задачи, исходя из тех пунктов дислокации, где находятся наши средства ответного удара, не продвигая их ни на какую другую территорию", - добавил М.Бабич.
Посол напомнил, что ранее президент России Владимир Путин озвучил действия Москвы в связи с выходом США из ДРСМД.
"У нас (с Белоруссией - ИФ) действуют совместные планы военного применения, совместные планы обороны и безопасности Союзного государства. Все обязательства по обеспечению безопасности, в том числе и Беларуси, безусловно, будут соблюдаться и выполняться", - подчеркнул М.Бабич.
Президент Азербайджана подписал указ о создании «Центра анализа международных отношений»
Мирзиеев вскоре посетит Азербайджан с государственным визитом
ЦИК Азербайджана к июню завершит процесс уточнения списков избирателей
Орешкин примет участие в закладке фундамента строительства нового автомобильного завода в Азербайджане
BakuBus отбирает страховые услуги
Президент Азербайджана выделил 3,7 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гянджи
Президент Алиев поручил кабмину отменить решение, касающееся штрафов за сбор фруктов в лесу
Инфантино является единственным кандидатом на пост президента ФИФА
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Владельцы карт ВТБ (Азербайджан) могут принять участие в лотерее
Клиенты Банка Республика смогут снять деньги с банкомата и без карты
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»