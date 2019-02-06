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Дальнее зарубежье 06.02.2019 16:12

Движение "Талибан" заявляет о необходимости снятия с него санкций для облегчения мирных переговоров

Движение "Талибан" выступает за снятие с него санкций, они препятствуют мирному процессу, заявил глава делегации талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

"Мирные переговоры и санкции - это две противоречащие друг другу концепции, они не могут идти бок о бок друг с другом. Необходимо, чтобы эти необоснованные санкции и списки, которые используются в качестве инструмента давления, были сняты, и представители "Исламского Эмирата" (то есть "Талибана" - ИФ) могли участвовать в мирных переговорах в разных местах без препятствий", - сказал он, выступая на межафганской конференции в Москве во вторник. Текст выступления имеется в распоряжении "Интерфакса".

В двухдневной конференции (5-6 февраля), организованной афганской диаспорой в России, принимают участие представители различных политических сил и движений Афганистана, в том числе оппозиционных. В Москву прибыла и делегация талибов численностью порядка десяти человек.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, САНКЦИИ, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]