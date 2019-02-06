Лукашенко и Путин на встрече в Сочи рассмотрят все проблемные вопросы двусторонних отношений - посол РФ в Минске

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят все проблемные вопросы сотрудничества двух стран на предстоящей встрече в Сочи 13 февраля, сообщил посол РФ Михаил Бабич.

"Повестка (встречи - ИФ), безусловно, затронет весь спектр российско-белорусских отношений. Будут рассмотрены итоги 2018 года - они достаточно позитивные. Только товарооборот у нас относительно 2017 года вырос почти на 10% и составляет $35,7 млрд", - сказал М.Бабич журналистам в среду.

"Рассмотрены будут, безусловно, все проблемные вопросы, которые волнуют обе стороны", - добавил посол. Так, по его информации, будут обсуждены первичные итоги и подходы белорусской и российской рабочих групп по вопросам дальнейшей интеграции и реализации Союзного договора.

Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова сообщила о предстоящей встрече В.Путина и А.Лукашенко в Сочи.

"В ходе встречи, которая состоится 13 февраля в Сочи, президенты обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также возникающих спорных вопросов", - говорится в публикации.

На вопрос, будут ли главам государств на переговорах докладывать о деятельности рабочей группы, Д.Песков ответил: "В том числе".