Лукашенко и Путин на встрече в Сочи рассмотрят все проблемные вопросы двусторонних отношений - посол РФ в Минске

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят все проблемные вопросы сотрудничества двух стран на предстоящей встрече в Сочи 13 февраля, сообщил посол РФ Михаил Бабич.
"Повестка (встречи - ИФ), безусловно, затронет весь спектр российско-белорусских отношений. Будут рассмотрены итоги 2018 года - они достаточно позитивные. Только товарооборот у нас относительно 2017 года вырос почти на 10% и составляет $35,7 млрд", - сказал М.Бабич журналистам в среду.
"Рассмотрены будут, безусловно, все проблемные вопросы, которые волнуют обе стороны", - добавил посол. Так, по его информации, будут обсуждены первичные итоги и подходы белорусской и российской рабочих групп по вопросам дальнейшей интеграции и реализации Союзного договора.
Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова сообщила о предстоящей встрече В.Путина и А.Лукашенко в Сочи.
"В ходе встречи, которая состоится 13 февраля в Сочи, президенты обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также возникающих спорных вопросов", - говорится в публикации.
На вопрос, будут ли главам государств на переговорах докладывать о деятельности рабочей группы, Д.Песков ответил: "В том числе".
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