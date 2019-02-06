Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0259 GBR   2.2028 TRY   0.3267

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 8 Фев 9 Фев

СНГ 06.02.2019 16:33

Лукашенко и Путин на встрече в Сочи рассмотрят все проблемные вопросы двусторонних отношений - посол РФ в Минске

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят все проблемные вопросы сотрудничества двух стран на предстоящей встрече в Сочи 13 февраля, сообщил посол РФ Михаил Бабич.

"Повестка (встречи - ИФ), безусловно, затронет весь спектр российско-белорусских отношений. Будут рассмотрены итоги 2018 года - они достаточно позитивные. Только товарооборот у нас относительно 2017 года вырос почти на 10% и составляет $35,7 млрд", - сказал М.Бабич журналистам в среду.

"Рассмотрены будут, безусловно, все проблемные вопросы, которые волнуют обе стороны", - добавил посол. Так, по его информации, будут обсуждены первичные итоги и подходы белорусской и российской рабочих групп по вопросам дальнейшей интеграции и реализации Союзного договора.

Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова сообщила о предстоящей встрече В.Путина и А.Лукашенко в Сочи.

"В ходе встречи, которая состоится 13 февраля в Сочи, президенты обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также возникающих спорных вопросов", - говорится в публикации.

На вопрос, будут ли главам государств на переговорах докладывать о деятельности рабочей группы, Д.Песков ответил: "В том числе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Лукашенко договорился с Путиным о встрече в ближайшее время - пресс-служба президента Белоруссии Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих личных контактов - Кремль Поддерживая Белоруссию, РФ помогает себе - Лукашенко Лукашенко не против общей валюты в союзном государстве, но это не должен быть российский рубль России выгодно, если Белоруссия найдет альтернативных поставщиков нефти - посол РФ Лавров рассчитывает на прагматизм решения ситуации с Белоруссией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]