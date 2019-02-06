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Дальнее зарубежье 06.02.2019 14:15

Талибы выступают за подготовку новой конституции Афганистана на основе исламе - глава делегации

Движение "Талибан" выступает за написание новой конституции Афганистана, основанной на исламской религии, заявил глава делегации талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

"Необходимо, чтобы конституция была основана на принципах исламской религии, национальных интересах, исторических достижениях и социальной справедливости (...). Проект такой конституции должен быть подготовлен афганскими учеными и интеллектуалами в атмосфере свободы", - сказал он, выступая на межафганской конференции в Москве. Текст выступления имеется в распоряжении "Интерфакса".

Он подчеркнул, что "нынешняя конституция в ее текущей версии является большим препятствием на пути к миру".

"Нынешняя конституция администрации Кабула не заслуживает доверия, поскольку ее скопировали с Запада и навязали мусульманскому обществу Афганистана под угрозой оккупации. Она не отвечает желаниям афганцев и не может быть реализована, поскольку ее положения расплывчаты и противоречат друг другу. Высокопоставленные чиновники кабульской администрации постоянно ее нарушают, скорее даже сама нынешняя администрация противоречит конституции", - добавил глава делегации.

В двухдневной конференции (5-6 февраля), организованной афганской диаспорой в России, принимают участие представители различных политических сил и движений Афганистана, в том числе оппозиционных.

В российском МИД на прошлой неделе заявили, что не имеют отношения к организации данной встречи. "Этим занималась афганская диаспора. Мы в этом участия не принимаем. Это сугубо афганское мероприятие", - заявил "Интерфаксу" спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Он напомнил, что российская сторона "в свое время официально приглашала представителей афганского правительства, но они не приехали".

Западные СМИ со ссылкой на неназванных официальных лиц в Вашингтоне ранее сообщали, что, организуя данную встречу, Россия пытается подорвать усилия США по урегулированию ситуации в Афганистане, и что на встрече в Москве соберутся представители афганских диаспор, находящиеся в оппозиции к президенту республики Ашрафу Гани.

В делегации афганских политических и общественных деятелей во главе с экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем заявили "Интерфаксу", что рассчитывают провести "на полях" конференции переговоры с представителями "Талибана".

"Талибы отказались вести переговоры с правительством, поэтому вести диалог будет делегация афганских политических и общественных деятелей", - сообщил накануне "Интерфаксу" источник в делегации.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КОНСТИТУЦИЯ, ТАЛИБЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]