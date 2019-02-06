ЦИК Азербайджана к июню завершит процесс уточнения списков избирателей

Центральная избирательная комиссия Азербайджана до конца мая намерена завершить процесс уточнения списков избирателей.

«В январе начался процесс уточнения списков избирателей, в нем задействованы более 30 тыс. сотрудников всех низших избирательных комиссий», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦИК.

Работа по уточнению списков ведется в тесном сотрудничестве с соответствующими органами МВД и Минюста, а также местными исполнительными и муниципальными структурами.

В результате проделанной за отчетный период работы соответствующие документы поступили 5 февраля на рассмотрение окружных избирательных комиссий, которые, в свою очередь, после уточнения списков избирателей представят их до 5 апреля в ЦИК Азербайджана.

«Центризбирком до конца мая должен завершить процесс уточнения списков избирателей и опубликовать единый список имеющих право голоса в Азербайджане граждан на официальном сайте Комиссии», - подчеркнули в ЦИК.

В Азербайджане в декабре 2019 года состоятся очередные муниципальные выборы.

Р.Бабаев