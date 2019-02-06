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Внутренняя политика 06.02.2019 14:14

ЦИК Азербайджана к июню завершит процесс уточнения списков избирателей

Центральная избирательная комиссия Азербайджана до конца мая намерена завершить процесс уточнения списков избирателей.

«В январе начался процесс уточнения списков избирателей, в нем задействованы более 30 тыс. сотрудников всех низших избирательных комиссий», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦИК.

Работа по уточнению списков ведется в тесном сотрудничестве с соответствующими органами МВД и Минюста, а также местными исполнительными и муниципальными структурами.

В результате проделанной за отчетный период работы соответствующие документы поступили 5 февраля на рассмотрение окружных избирательных комиссий, которые, в свою очередь, после уточнения списков избирателей представят их до 5 апреля в ЦИК Азербайджана.

«Центризбирком до конца мая должен завершить процесс уточнения списков избирателей и опубликовать единый список имеющих право голоса в Азербайджане граждан на официальном сайте Комиссии», - подчеркнули в ЦИК.

В Азербайджане в декабре 2019 года состоятся очередные муниципальные выборы.

Р.Бабаев

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Тэги: ИЗБИРАТЕЛИ, СПИСКИ, ЦЕНТРИЗБИРКОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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