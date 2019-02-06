Россия заинтересована в развитии сотрудничества со странами Центральной Азии - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности налаживания диалога "Центральная Азия плюс Россия".

Отвечая в среду в Институте международных отношений МИД Туркменистана на вопрос о том, как он относится к созданному по инициативе США формату диалога "C5+1" (пять центральноазиатских государств и США - ИФ), С.Лавров сказал: "Мы обсуждали форматы "C5+1", которые сейчас активно развиваются. Мы, в свою очередь, заинтересованы, чтобы и мы такой диалог с нашими центральноазиатскими соседями вели".

"У нас есть много площадок - это и СНГ, и ШОС, и Евразийский экономический союз, где так или иначе мы с центральноазиатскими странами взаимодействуем. Но есть, наверное, и вопросы, которые вот в этом кругу - Центральная Азия + Россия - можно было бы обсуждать наиболее эффективно, и мы подумаем, как это сделать", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он отметил, что российская сторона исходит из того, что "любая форма многостороннего взаимодействия должна быть позитивно ориентированной, а не задуманной против кого-то".

"Потому что мы дружим с кем-то для того, чтобы было хорошо и нам, и друзьям, а не против кого-то мы дружим", - заявил С.Лавров.

Проект "C5+1" был запущен в 2015 году Джоном Керри, занимавшим тогда пост госсекретаря США, и включал в себя диалог на уровне глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Соединенных Штатов.