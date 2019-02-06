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Дальнее зарубежье 06.02.2019 14:34

Карзай заявляет, что не будет участвовать в выборах президента Афганистана

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

"Нет, я не являюсь кандидатом", - сказал он журналистам в среду.

Х.Карзай возглавляет делегацию афганских политических и общественных деятелей на межафганской конференции в Москве, организованной представителями диаспоры.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАРЗАЙ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]