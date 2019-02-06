Карзай заявляет, что не будет участвовать в выборах президента Афганистана

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

"Нет, я не являюсь кандидатом", - сказал он журналистам в среду.

Х.Карзай возглавляет делегацию афганских политических и общественных деятелей на межафганской конференции в Москве, организованной представителями диаспоры.