Президент Ирана обещает содействовать стабильности в Сирии

Приоритетом для Ирана является стабильность и безопасность Сирии, заявил президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом в Тегеране, сообщает в среду агентство "Тасним".
"Одной из важных целей в регионе и во внешней политике для Исламской республики Иран является стабильность и полная безопасность Сирии...а также возвращение населения страны к нормальной жизни", - заявил Х.Рухани.
Иранский президент заявил, что отношения между Ираном и Сирией "братские и наиболее крепкие чем когда-либо".
Х.Рухани поздравил Сирию с достижениями в кампании по борьбе с терроризмом.
В.Муаллем, в свою очередь, поздравил Иран с 40-й годовщиной исламской революции, и выразил благодарность за поддержку Сирии в борьбе с терроризмом.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»