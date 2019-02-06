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Регион 06.02.2019 17:46

Президент Ирана обещает содействовать стабильности в Сирии

Приоритетом для Ирана является стабильность и безопасность Сирии, заявил президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом в Тегеране, сообщает в среду агентство "Тасним".

"Одной из важных целей в регионе и во внешней политике для Исламской республики Иран является стабильность и полная безопасность Сирии...а также возвращение населения страны к нормальной жизни", - заявил Х.Рухани.

Иранский президент заявил, что отношения между Ираном и Сирией "братские и наиболее крепкие чем когда-либо".

Х.Рухани поздравил Сирию с достижениями в кампании по борьбе с терроризмом.

В.Муаллем, в свою очередь, поздравил Иран с 40-й годовщиной исламской революции, и выразил благодарность за поддержку Сирии в борьбе с терроризмом.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]