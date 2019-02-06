Президент Ирана обещает содействовать стабильности в Сирии

Приоритетом для Ирана является стабильность и безопасность Сирии, заявил президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом в Тегеране, сообщает в среду агентство "Тасним".

"Одной из важных целей в регионе и во внешней политике для Исламской республики Иран является стабильность и полная безопасность Сирии...а также возвращение населения страны к нормальной жизни", - заявил Х.Рухани.

Иранский президент заявил, что отношения между Ираном и Сирией "братские и наиболее крепкие чем когда-либо".

Х.Рухани поздравил Сирию с достижениями в кампании по борьбе с терроризмом.

В.Муаллем, в свою очередь, поздравил Иран с 40-й годовщиной исламской революции, и выразил благодарность за поддержку Сирии в борьбе с терроризмом.