Нефть перешла к снижению, Brent подешевела до $61,6 за баррель

Нефтяной рынок перешел к снижению в ходе торгов в среду на опасениях по поводу экономического роста в ЕС и США, а также на сигналах увеличения запасов топлива в Штатах по итогам прошлой недели.
Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 подешевели на $0,40 (0,65%) - до $61,58 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,34 (0,63%) - до $53,32 за баррель.
В среду стало известно, что объем заказов промышленных предприятий Германии в декабре прошлого года сократился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,3% и снижения второго на 6,7%.
Ранее Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе опустился до 56,7 пункта с пересмотренных 58 пунктов месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали снижение до 57 пунктов с ранее объявленного декабрьского уровня в 57,6 пункта.
Январское значение показателя стало самым низким с июля прошлого года, и такое падение вызывает опасения, что рост экономики США замедляется, что негативно скажется на спросе на нефть.
Столь слабые статданные могут сигнализировать о замедлении роста экономики США и Европы, что является негативным фактором для спроса на нефть.
Кроме того, накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,51 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что они укажут на менее существенный подъем запасов - на 1,42 млн баррелей.
Президент Азербайджана подписал указ о создании «Центра анализа международных отношений»
Мирзиеев вскоре посетит Азербайджан с государственным визитом
ЦИК Азербайджана к июню завершит процесс уточнения списков избирателей
Президент Азербайджана выделил 3,7 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гянджи
Президент Алиев поручил кабмину отменить решение, касающееся штрафов за сбор фруктов в лесу
Инфантино является единственным кандидатом на пост президента ФИФА
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Туск раскритиковал тех сторонников Brexit, у которых нет плана по выходу из ЕС
Мэй призвала обсудить на саммите в Лондоне модернизацию НАТО
Янукович назвал недопустимым уголовное преследование властями Украины Медведчука и других политиков
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Владельцы карт ВТБ (Азербайджан) могут принять участие в лотерее
Клиенты Банка Республика смогут снять деньги с банкомата и без карты
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»