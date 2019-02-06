Нефть перешла к снижению, Brent подешевела до $61,6 за баррель

Нефтяной рынок перешел к снижению в ходе торгов в среду на опасениях по поводу экономического роста в ЕС и США, а также на сигналах увеличения запасов топлива в Штатах по итогам прошлой недели.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 подешевели на $0,40 (0,65%) - до $61,58 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,34 (0,63%) - до $53,32 за баррель.

В среду стало известно, что объем заказов промышленных предприятий Германии в декабре прошлого года сократился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,3% и снижения второго на 6,7%.

Ранее Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе опустился до 56,7 пункта с пересмотренных 58 пунктов месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали снижение до 57 пунктов с ранее объявленного декабрьского уровня в 57,6 пункта.

Январское значение показателя стало самым низким с июля прошлого года, и такое падение вызывает опасения, что рост экономики США замедляется, что негативно скажется на спросе на нефть.

Столь слабые статданные могут сигнализировать о замедлении роста экономики США и Европы, что является негативным фактором для спроса на нефть.

Кроме того, накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,51 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что они укажут на менее существенный подъем запасов - на 1,42 млн баррелей.