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06.02.2019 15:55

Клиенты Банка Республика смогут снять деньги с банкомата и без карты

Хотите снять средства в банкомате, но забыли карту? Вам нужно очень срочно, за короткий срок отправить деньги, но вы не знаете как это сделать? Для решения всех этих проблем Банк Республика предлагает вам услугу Cash by Code!

Банк Республика, лидер в сфере услуг электронного банкинга страны, добавил услугу Cash by Code в свое приложение «Mobil Şöbə». Теперь, с помощью этой услуги посредством банкомата и специального кода вы сможете мгновенно, надежно и безопасно получать наличные деньги, не имея при этом карту.

Чтобы воспользоваться услугой, вам нужно выбрать опцию Cash by Code в меню «Mobil Şöbə» и ввести сумму и тип валюты. Затем код, который появляется на экране, нужно отправить человеку, который получит деньги.

Максимальная сумма, которую можно отправить с помощью Cash by Code, составляет 1000 AZN. Чтобы получить деньги, вам нужно выбрать Cash by Code в банкоматах Банк Республика, а также в любом банкомате Azericard и ввести отправленный код.
Для отправки или получения денег по услуге Cash by Code используется специальный код. Код активен в течение 24-х часов. Если деньги, отправленные на транзакцию, не будут получены в течение 24 часов, средства будут возвращены на счет отправителя.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]