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Бизнес и законодательство 06.02.2019 16:09

Азербайджан во II полугодии направит торговую миссию в Узбекистан

Азербайджан для развития экономических отношений планирует во II-ом полугодии 2019 года организовать торговую миссию в Узбекистан, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Имеются хорошие перспективы по развитию сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, торговой, туристической сферах, АПК и ИКТ. Для реализации этих целей мы запланировали на вторую половину 2019 года организовать торговую миссию в Узбекистан»,- сказал Ш.Мустафаев в ходе заседания круглого стола в Ташкенте с участием членов правительства и деловых кругов Узбекистана.

Министр, слова которого приводит Минэкономики, добавил, что в Азербайджане работают около 30 компаний с узбекским капиталом. «Эти компании осуществляют деятельность в торговой, транспортной, промышленной сферах, а также в сфере услуг», - сказал Ш.Мустафаев.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана товарооборот между странами в 2018 году составил $43,948 млн. Из них на экспорт Азербайджана пришлось $9,351 млн, на импорт – $34,697 млн.

Азербайджанская делегация, возглавляемая министром экономики Шахином Мустафаевым, 4-5 февраля находилась с визитом в Узбекистане.

В состав делегации вошли министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев, гендиректор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ТОРГОВЛЯ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]