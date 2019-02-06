Туск раскритиковал тех сторонников Brexit, у которых нет плана по выходу из ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду раскритиковал сторонников Brexit, которые не могут продумать план того, как провести выход Великобритании из ЕС безопасно.

"Я задаюсь вопросом, как выглядит то особое место в аду для тех, кто поддерживал Brexit даже без намека на план того, как провести его безопасно", - написал Д.Туск в Twitter.

Британские эксперты и журналисты после сообщения председателя Европейского совета начали публиковать в соцсетях предположения о том, кого мог иметь в виду Д.Туск. Так, журналисты предположили, что он говорит о критиках согласованного Брюсселем и премьер-министром Терезой Мэй плана по Brexit, в частности об экс-министре иностранных дел Великобритании, критике сделки Т.Мэй с ЕС и стороннике радикальны вариантов Brexit Борисе Джонсоне.

"Я подозреваю, что он имел в виду Вас, Борис", - написал редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн в Twitter.

Сделка, согласованная Т.Мэй и ЕС, не смогла набрать достаточное количество голосов в британском парламенте. Причиной такого поражения стало, в частности, то, что значительная часть британских политиков выступает против пункта соглашения с ЕС по ирландской границе. В ЕС, в свою очередь, заявляют, что возвращаться к обсуждению соглашения не намерены. Британское правительство инициировало голосование в парламенте, в котором члены парламента высказали свои пожелания по Brexit, однако Лондон пока так и не сформулировал требование к ЕС, которые позволят провести сделку по Brexit через британский парламент.

В результате, процесс по Brexit фактически остановился, ЕС требует от Лондона четко заявить о своих пожеланиях по Brexit.