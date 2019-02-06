Янукович собирается возобновить занятия теннисом, когда окончательно оправится от травмы

Экс-президент Украины Виктор Янукович практически оправился от травмы, полученной на корте.

"Я однозначно получил надежду, что смогу еще заниматься любимым спортом - может, месячишко или полтора, и буду на корте", - сказал он журналистам в среду.

В.Янукович напомнил, что получил спортивную травму, играя в теннис.

"Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел. А в тот день ранним утром был проливной дождь, вода попала на корт и я очень сильно поскользнулся", - рассказал экс-президент.