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СНГ 06.02.2019 16:28

Янукович собирается возобновить занятия теннисом, когда окончательно оправится от травмы

Экс-президент Украины Виктор Янукович практически оправился от травмы, полученной на корте.

"Я однозначно получил надежду, что смогу еще заниматься любимым спортом - может, месячишко или полтора, и буду на корте", - сказал он журналистам в среду.

В.Янукович напомнил, что получил спортивную травму, играя в теннис.

"Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел. А в тот день ранним утром был проливной дождь, вода попала на корт и я очень сильно поскользнулся", - рассказал экс-президент.

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Тэги: РОССИЯ, ЯНУКОВИЧ, ТЕННИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]