Пресс-релиз

8 февраля Российский информационно-культурный центр в Баку совместно с Институтом нефтехимических процессов имени академика Ю.Г. Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проводит тематическую встречу, посвященную 185-летию со дня рождения выдающегося русского ученого Дмитрия Менделеева и 150-летию открытия Периодической таблицы химических элементов.
Встреча пройдет в Институте нефтехимических процессов имени академика Ю.Г. Мамедалиева НАНА (адрес: проспект Ходжалы, 30).
Начало - в 15:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»