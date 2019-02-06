Пресс-релиз

8 февраля Российский информационно-культурный центр в Баку совместно с Институтом нефтехимических процессов имени академика Ю.Г. Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проводит тематическую встречу, посвященную 185-летию со дня рождения выдающегося русского ученого Дмитрия Менделеева и 150-летию открытия Периодической таблицы химических элементов.

Встреча пройдет в Институте нефтехимических процессов имени академика Ю.Г. Мамедалиева НАНА (адрес: проспект Ходжалы, 30).

Начало - в 15:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов