Владельцы карт ВТБ (Азербайджан) могут принять участие в лотерее

Владельцы карт банка ВТБ (Азербайджан) смогут принять участие в стимулирующей лотерее Центрального банка Азербайджана «Оплати картой, выиграй картой».
Для участия в акции необходимо до 30 апреля 2019 г. совершить любые покупки на сумму от 5 манатов, расплачиваясь картой через POS-терминалы. Победители определяются ежемесячно при помощи компьютерной программы в Центральном банке Азербайджана при участии Тиражной комиссии. Выигрыш составит 50 манатов – эти средства будут начислены на карту победителя в формате Cash Back.
Подробную информацию об условиях лотереи можно получить на сайте ЦБ.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»