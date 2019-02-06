Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0259 GBR   2.2028 TRY   0.3267

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 8 Фев 9 Фев

06.02.2019 16:35

Владельцы карт ВТБ (Азербайджан) могут принять участие в лотерее

Владельцы карт банка ВТБ (Азербайджан) смогут принять участие в стимулирующей лотерее Центрального банка Азербайджана «Оплати картой, выиграй картой».

Для участия в акции необходимо до 30 апреля 2019 г. совершить любые покупки на сумму от 5 манатов, расплачиваясь картой через POS-терминалы. Победители определяются ежемесячно при помощи компьютерной программы в Центральном банке Азербайджана при участии Тиражной комиссии. Выигрыш составит 50 манатов – эти средства будут начислены на карту победителя в формате Cash Back.

Подробную информацию об условиях лотереи можно получить на сайте ЦБ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]