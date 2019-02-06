Объем торгов газом на бирже Шанхая достиг рекорда в 2018г

Объем сделок с природным газом на Шанхайской нефтегазовой бирже (SHPGX) достиг в 2018 году рекорда, что обусловлено огромным спросом Китая на чистую энергию.

Как сообщается в пресс-релизе торговой площадки, в прошлом году на бирже были заключены сделки по купле-продаже природного газа объемом 60,46 млрд кубометров.

Впервые этот показатель превзошел отметку в 60 млрд, отмечает агентство "Синьхуа".

В том числе объем сделок с трубопроводным газом достиг 55,54 млрд кубометров, со сжиженным природным газом (СПГ) - 3,33 млн тонн.

В последние годы в КНР стремительно растет спрос на газ в связи с озабоченностью страны экологическими проблемами и ее стремлением отказаться от "грязной" угольной генерации электроэнергии в пользу чистых энергоносителей. В 2017 году Китай обошел Южную Корею и стал вторым по величине импортером СПГ в мире, уступая лишь Японии.

По данным таможни, в 2018 году в Китай увеличил импорт газа на 31,9% - до 90,39 млн тонн.

SHPGX была официально открыта в ноябре 2016 года после года работы в тестовом режиме. По состоянию на конец декабря на ней насчитывалось 2242 участника, что на 40% превышает их число на конец 2017 года.