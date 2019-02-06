Объем торгов газом на бирже Шанхая достиг рекорда в 2018г

Объем сделок с природным газом на Шанхайской нефтегазовой бирже (SHPGX) достиг в 2018 году рекорда, что обусловлено огромным спросом Китая на чистую энергию.
Как сообщается в пресс-релизе торговой площадки, в прошлом году на бирже были заключены сделки по купле-продаже природного газа объемом 60,46 млрд кубометров.
Впервые этот показатель превзошел отметку в 60 млрд, отмечает агентство "Синьхуа".
В том числе объем сделок с трубопроводным газом достиг 55,54 млрд кубометров, со сжиженным природным газом (СПГ) - 3,33 млн тонн.
В последние годы в КНР стремительно растет спрос на газ в связи с озабоченностью страны экологическими проблемами и ее стремлением отказаться от "грязной" угольной генерации электроэнергии в пользу чистых энергоносителей. В 2017 году Китай обошел Южную Корею и стал вторым по величине импортером СПГ в мире, уступая лишь Японии.
По данным таможни, в 2018 году в Китай увеличил импорт газа на 31,9% - до 90,39 млн тонн.
SHPGX была официально открыта в ноябре 2016 года после года работы в тестовом режиме. По состоянию на конец декабря на ней насчитывалось 2242 участника, что на 40% превышает их число на конец 2017 года.
Президент Азербайджана подписал указ о создании «Центра анализа международных отношений»
Мирзиеев вскоре посетит Азербайджан с государственным визитом
ЦИК Азербайджана к июню завершит процесс уточнения списков избирателей
Президент Азербайджана выделил 3,7 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гянджи
Президент Алиев поручил кабмину отменить решение, касающееся штрафов за сбор фруктов в лесу
Инфантино является единственным кандидатом на пост президента ФИФА
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Туск раскритиковал тех сторонников Brexit, у которых нет плана по выходу из ЕС
Мэй призвала обсудить на саммите в Лондоне модернизацию НАТО
Янукович назвал недопустимым уголовное преследование властями Украины Медведчука и других политиков
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Владельцы карт ВТБ (Азербайджан) могут принять участие в лотерее
Клиенты Банка Республика смогут снять деньги с банкомата и без карты
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»