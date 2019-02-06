Инфантино является единственным кандидатом на пост президента ФИФА

Национальные ассоциации - члены Международной федерации футбола - предложили на пост президента организации единственную кандидатуру - действующего главу ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба международной федерации.

Выборы состоятся в рамках 69-го конгресса ФИФА 5 июня 2019 года в Париже.

Дж.Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года.