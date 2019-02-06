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Спорт 06.02.2019 16:43

Инфантино является единственным кандидатом на пост президента ФИФА

Национальные ассоциации - члены Международной федерации футбола - предложили на пост президента организации единственную кандидатуру - действующего главу ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба международной федерации.

Выборы состоятся в рамках 69-го конгресса ФИФА 5 июня 2019 года в Париже.

Дж.Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года.

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Тэги: МИР, ФИФА, ИНФАНТИНО, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]