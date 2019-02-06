Инфантино является единственным кандидатом на пост президента ФИФА

Национальные ассоциации - члены Международной федерации футбола - предложили на пост президента организации единственную кандидатуру - действующего главу ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба международной федерации.
Выборы состоятся в рамках 69-го конгресса ФИФА 5 июня 2019 года в Париже.
Дж.Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»