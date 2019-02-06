Президент Алиев поручил кабмину отменить решение, касающееся штрафов за сбор фруктов в лесу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Кабинету министров отменить изменения в «Правила о привлечении к материальной ответственности за ущерб лесному хозяйству» от 27 декабря 1993 года, сообщает сайт главы государства.

Согласно информации, решение И.Алиев принял на основе поступивших обращений с мест.

Накануне, кабмин внес изменения в «Правила о привлечении к материальной ответственности за ущерб лесному хозяйству», согласно которым, лица, незаконно собирающие дикорастущие фрукты и ягоды должны будут их вернуть, а в случае невозможности возвращения продуктов заплатить штраф по ценам, регулируемым государством на день нанесения ущерба.

В частности, за 1 кг дикорастущих яблок, груш, кизила и алычи кабмин установил цену 1 манат, привитых яблок, груш, кизила и алычи – 2 манат, шиповника - 2 манат, облепихи – 3 манат, лекарственных растений – 2 манат, каштана, фундука и орехов – 2 манат, семян фисташек – 1,5 манат, желудя – 1 манат, липы -1,5 манат.

Кроме того, в размере 0,5 манат был определен размер штрафа за незаконный сбор за каждый кубометр камыша, тростника, лесного субстрата и опавших листьев.

Ф.Исазаде