Президент Алиев поручил кабмину отменить решение, касающееся штрафов за сбор фруктов в лесу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Кабинету министров отменить изменения в «Правила о привлечении к материальной ответственности за ущерб лесному хозяйству» от 27 декабря 1993 года, сообщает сайт главы государства.
Согласно информации, решение И.Алиев принял на основе поступивших обращений с мест.
Накануне, кабмин внес изменения в «Правила о привлечении к материальной ответственности за ущерб лесному хозяйству», согласно которым, лица, незаконно собирающие дикорастущие фрукты и ягоды должны будут их вернуть, а в случае невозможности возвращения продуктов заплатить штраф по ценам, регулируемым государством на день нанесения ущерба.
В частности, за 1 кг дикорастущих яблок, груш, кизила и алычи кабмин установил цену 1 манат, привитых яблок, груш, кизила и алычи – 2 манат, шиповника - 2 манат, облепихи – 3 манат, лекарственных растений – 2 манат, каштана, фундука и орехов – 2 манат, семян фисташек – 1,5 манат, желудя – 1 манат, липы -1,5 манат.
Кроме того, в размере 0,5 манат был определен размер штрафа за незаконный сбор за каждый кубометр камыша, тростника, лесного субстрата и опавших листьев.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»