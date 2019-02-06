Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0259 GBR   2.2028 TRY   0.3267

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 8 Фев 9 Фев

Это интересно 06.02.2019 17:40

Президент Алиев поручил кабмину отменить решение, касающееся штрафов за сбор фруктов в лесу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Кабинету министров отменить изменения в «Правила о привлечении к материальной ответственности за ущерб лесному хозяйству» от 27 декабря 1993 года, сообщает сайт главы государства.

Согласно информации, решение И.Алиев принял на основе поступивших обращений с мест.

Накануне, кабмин внес изменения в «Правила о привлечении к материальной ответственности за ущерб лесному хозяйству», согласно которым, лица, незаконно собирающие дикорастущие фрукты и ягоды должны будут их вернуть, а в случае невозможности возвращения продуктов заплатить штраф по ценам, регулируемым государством на день нанесения ущерба.

В частности, за 1 кг дикорастущих яблок, груш, кизила и алычи кабмин установил цену 1 манат, привитых яблок, груш, кизила и алычи – 2 манат, шиповника - 2 манат, облепихи – 3 манат, лекарственных растений – 2 манат, каштана, фундука и орехов – 2 манат, семян фисташек – 1,5 манат, желудя – 1 манат, липы -1,5 манат.

Кроме того, в размере 0,5 манат был определен размер штрафа за незаконный сбор за каждый кубометр камыша, тростника, лесного субстрата и опавших листьев.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАБМИН, РЕШЕНИЕ, ОТМЕНА


Похожие новости


Кабмин Азербайджана утвердил образцы удостоверений о регистрации для иностранцев, пребывающих в стране

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]