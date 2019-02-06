BakuBus отбирает страховые услуги

ООО «BakuBus» объявило тендер на отбор ряда страховых услуг, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
Отбор проводится посредством тендера.
В целом, BakuBus проводит тендер по 8 лотам.
Лот-1 предусматривает обязательное страхование недвижимого имущества – комплекса, находящегося по адресу Баку, Сураханский район, пос. Зых, дорога Зых-Говсаны, 1-ый км, 1. Госпошлина за участие в тендере – 200 манатов.
Лот-2 включает обязательное страхование недвижимого имущества – комплекса по адресу Баку, Наримановский район, 2037-ый квартал, ул. 9-ая Кондялан, 106H. Госпошлина за участие в тендере – 150 манатов.
Лот-3 предусматривает добровольное страхование от пожара и прочих рисков недвижимости, указанной в лот-1 и лот-2. Госпошлина за участие в тендере – 100 манатов.
Лот-4 включает добровольное страхование от пожара и прочих рисков недвижимости автобусов марки Neoplan во время их нахождения в депо. Госпошлина за участие в тендере – 500 манатов.
Лот-5 предусматривает КАСКО-страхование автобусов марки Neoplan, имеющихся на балансе общества (на часть, которая превышает требования ОСАГО). Госпошлина за участие в тендере – 40 манатов.
Лот-6 включает КАСКО-страхование автобусов и микроавтобусов марки Neoplan, Iveco Mercedes Sprinter, а также легковых автомобилей имеющихся на балансе общества (на часть, которая превышает требования ОСАГО). Госпошлина за участие в тендере – 60 манатов.
Лот-7 предусматривает КАСКО-страхование ущерба, нанесенного автобусам марки Neoplan, имеющимся на балансе общества. Госпошлина за участие в тендере – 850 манатов.
Лот-8 включает КАСКО-страхование ущерба, нанесенного автобусам и микроавтобусам марки Neoplan, Iveco Mercedes Sprinter, а также легковым автомобилям, имеющимся на балансе общества. Госпошлина за участие в тендере – 1600 манатов.
Прием предложений по тендеру будет осуществляться до 27 марта 2019 года. Тендерная процедура состоится 28 марта.
ООО «BakuBus» создано в апреле 2014 года в соответствии с постановлением кабинета министров с целью приведения услуг автобусного транспорта в Баку в соответствие с международными стандартами, оснащения современными транспортными средствами, обеспечения безопасности пассжироперевозок. BakuBus осуществляет деятельность на принципах самофинансирования.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»