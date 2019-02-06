Орешкин примет участие в закладке фундамента строительства нового автомобильного завода в Азербайджане

Закладка фундамента совместного завода «Группа ГАЗ» и «Азермаш» по сборке легких коммерческих автомобилей и автомобилей специального назначения состоится 9 февраля в Гаджикабуле, сообщает министерство экономики Азербайджана.
«9 февраля в Гаджикабульском промышленном квартале состоится встреча по обсуждению азербайджано-российского экономического сотрудничества и путей его расширения. Встреча пройдет с российской делегацией, возглавляемой министром экономического развития Максимом Орешкиным. После встречи состоится церемония закладки фундамента нового автомобильного завода», - сообщили в министерстве.
Визит М.Орешкина в Азербайджан начнется 8 февраля. «В рамках визита представители двух стран также посетят погранично-пропускной пункт (ППП) «Яраг-Газмалар», где они ознакомятся с ходом реконструкции ППП, а также со строительными работами моста через реку Самур», - подчеркнули в Минэкономики.
Как сообщалось ранее, в марте 2018 года "Группа ГАЗ" и "Азермаш" подписали соглашение о сотрудничестве в организации сборочного производства в Азербайджане. В соответствии с соглашением, "Азермаш" построит в городе Гаджигабуле завод по сборке легких коммерческих автомобилей и автобусов.
Старт производства техники запланирован на конец 2019 года.
На первом этапе планируется начать выпуск автомобилей марки ГАЗ, включая линейку машин "Газель Next", "Газон Next", а также "Газель Бизнес" и "Соболь Бизнес" и их полноприводные версии.
В рамках совместного проекта "Группа ГАЗ" планирует организовать поставки машинокомплектов, обучение и сертификацию производственных специалистов, предоставит необходимую документацию и лицензии, в ходе реализации соглашения стороны будут также вести совместную работу по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.
"Совместный проект с "Группой ГАЗ" позволит организовать в Азербайджане производство и поставки широкого ряда автомобилей и автобусов локальной сборки, обеспечит создание новых рабочих мест, обучение производственного персонала и будет способствовать развитию отрасли по созданию автомобильной спецтехники для различных видов бизнеса. Параллельно со строительством производства мы планируем вести организацию системы дистрибуции, чтобы предоставить нашим клиентам в Азербайджане выгодные условия покупки и удобное сервисное обслуживание", — отметил председатель правления "Азермаша" Эмин Ахундов.
ОАО "Азермаш" создано в ноябре 2017 года для развития автомобилестроения в Азербайджане. В качестве стратегических партнеров компании выбраны бренды Ravon, Iran Khodro и "ГАЗ".
"Горьковский автозавод" выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. "ГАЗ" обладает широкой дилерской сетью: более 220 центров продаж и 1,65 тыс. фирменных магазинов запчастей.
Группа "ГАЗ" входит в диверсифицированную промышленную группу "Базовый элемент" и является одним из крупнейших производителей коммерческих автомобилей в России.
Б.Рустамбеков
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