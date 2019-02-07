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СНГ 07.02.2019 13:01

На юге Киргизии мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы за комментарий в WhatsApp

Суд в Баткенской области на юге Киргизии приговорил 30-летнего местного жителя к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в разжигании межнациональной розни из-за публикации в мессенджере WhatsApp, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель областного суда Аскар Баймуратов

"30 января Лейлекский районный суд Баткенской области вынес свое решение, суд посчитал комментарий мужчины как попытку разжигания межнациональной розни", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат осужденного Акылбек Осоров сообщил агентству, что его подзащитный был задержан 20 октября 2018 года, в тот же день, когда опубликовал комментарий в одной из групп мессенджера, где один из пользователей выложил видео конфликтного содержания.

"Все участники группы, которая насчитывает 100 человек, начали комментировать, в том числе и мой подзащитный, но только его в тот же день задержали сотрудники Госкомитета нацбезопасности", - сказал адвокат.

Защитник заявил, что намерен обжаловать решение суда, так как считает, что в отношении его подзащитного суд мог бы ограничиться предупреждением и не лишать его свободы.

"Это несоизмеримо строгое наказание всего лишь за комментарий в группе, он нигде публично не выступал с призывом к межнациональной или же межрелигиозной розни", - добавил защитник.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ИНТЕРНЕТ, СУД, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]