Руководство Киргизии не рассматривает возможность открытия второй российской военной базы

Вопрос открытия в Киргизии второй российской военной базы президентом республики не рассматривается, заявил секретарь Совета безопасности Киргизии Дамир Сагынбаев.

"На уровне секретариата Совета безопасности и на уровне президента республики эта информация не рассматривается", - сказал Д.Сагынбаев в четверг на пресс-конференции, отвечая на вопрос "Интерфакса" о вероятности открытия в Киргизии второй российской военной базы.

При этом он отметил, что, "не исключено, что на уровне экспертов министерства обороны России, либо Генерального штаба Киргизии, как прогноз, этот вопрос рассматривается".

Он сообщил, что авиабаза "Кант" дает дополнительные силы и средства для обеспечения национальной безопасности не только в Киргизии, но и всего региона.

"Современные вызовы и угрозы, которые существуют не только в Киргизии, но и во всем мире, показывают, что терроризм и религиозный экстремизм приобретает очень большие силы и средства", - сказал глава Совбеза Киргизии.

"Исламское государство (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), которое потерпело поражение в Сирии, часть их боевиков постепенно перемещается на территорию северного Афганистана. На основе чего существует достаточно серьезная угроза для безопасности всех стран Центральной Азии", - сообщил Д.Сагынбаев.

"Поэтому та база, которая существует в Киргизии и та база, которая существует в Таджикистане, в совокупности, с нашими национальными вооруженными силами дают достаточно серьезную силу для того, чтобы дать отпор намерениям боевиков, которые хотят покушаться на нашу независимость и суверенитет", - подчеркнул он.

4 февраля глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Киргизии Чигизом Айдарбековым заявил, что Россия не получала от киргизской стороны предложений открыть вторую российскую военную базу в республике.

Отвечая на вопрос о том, затрагивалась ли тема открытия второй российской базы на переговорах в Бишкеке, С.Лавров сказал: "Нет, не затрагивалась". "Официально каких-либо инициатив мы не получали", - добавил российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с киргизским коллегой в Бишкеке.

Ранее С.Лавров заявил, что Москва готова обсуждать с Бишкеком вопрос открытия второй российской военной базы в Киргизии. "Это не наша инициатива. Мы впервые о ней услышали. Будем готовы с нашими киргизскими друзьями обсуждать те идеи, которые у них формируются в сфере безопасности", - сказал глава МИД РФ в Киргизско-Российском Славянском университете в Бишкеке в ответ на вопрос о том, готова ли Россия открыть вторую военную базу в Киргизии.

19 декабря 2018 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что республика не ведет переговоров об открытии второй российской военной базы (помимо авиабазы "Кант") в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на юге страны. "По-моему одной базы хватит", - подчеркнул С.Жээнбеков, добавив, что В.Путин уделяет большое внимание обеспечению безопасности, и на этот момент идет расширение авиабазы "Кант".

Россия в настоящее время имеет шесть зарубежных военных баз, пять из них в странах "ближнего" зарубежья и одну в Сирии, сообщалось в брошюре "Армия России в сравнении", распространенной Минобороны 18 декабря 2018 года. По данным издания, в САР на авиабазе "Хмеймим" дислоцируется 555-я авиагруппа, 7-я военная база - в Абхазии, 4-я военная база - в Южной Осетии, 102-я военная база - в Армении, 201-я военная база - в Таджикистане, 999-я авиабаза - в Киргизии.

Российская военная авиабаза в Канте (Киргизия) была открыта в конце октября 2003 года и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности. С января 2017 года российская база в Канте и еще три военных объекта РФ, находящихся в Киргизии, вошли в состав объединенной российской военной базы.

В марте 2018 года С.Жээнбеков сообщил, что вопрос об открытии второй российской военной базы на территории Киргизии поднимался еще до его президентства, но решение не было принято. "Это вопрос поднимался до меня, об открытии дополнительной базы, чтобы защитить наше воздушное пространство, но вопрос не решен. Вопрос решит Россия, пока он не решен ", - сказал С.Жээнбеков 6 марта на встрече с руководителями СМИ, отметив, что "Кантскую базу они укрепили".

Осенью 2017 года секретарь Совета безопасности Киргизии Жениш Разаков заявлял, что вопрос о размещении в республике второй российской военной базы обсуждается, но окончательного решения по нему нет. По словам собеседник агентства, как таковых переговоров с российской стороной о размещении военной базы на юге Киргизии не проводится, но сам вопрос "уже несколько лет как обсуждается". "По этому поводу и Россия свое решение еще не сказала, все зависит от обстоятельств", - сказал тогда секретарь киргизского Совбеза.

В июне 2017 года тогдашний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что предложил России вместо увеличения воинского контингента на авиабазе в Канте разместить своих военных на киргизско-таджикской границе в Баткенской области. Он добавил, что вопрос о возможном размещении российских военных в Баткенской области Киргизии обсуждался еще 5-6 лет назад с руководством российского оборонного ведомства, но решение упирается в вопрос финансирования.

Посол РФ в Бишкеке Андрей Крутько заявил 25 октября 2018 года на круглом столе "Авиабаза "Кант": гарант безопасности и стабильности в Киргизии и других государствах Центральной Азии": "Хотел бы выразить уверенность, что российские военнослужащие надежно защитят Киргизию, а в случае необходимости и другие страны от любых попыток вооруженного вмешательства извне".