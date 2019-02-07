Около 1 тыс. дел о коррупции возбуждено в Киргизии в 2018г - Совбез

Почти 1 тыс. уголовных дел о коррупции было возбуждено в Киргизии в минувшем году, на единый счет по борьбе с коррупцией поступило $15 млн, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции секретарь Совета безопасности Киргизии Дамир Сагынбаев.

"Всего за 2018 год по линии коррупции было возбуждено 988 уголовных дел. По 19 уголовным делам проходят бывшие высшие политические лица. Из этих 19 уголовных дел девять уголовных дел уже направлены в суд, 10 уголовных дел на стадии завершения", - сказал Д.Сагынбаев, подводя итоги деятельности Совбеза Киргизии за 2018 год.

По его словам, общая сумма ущерба по указанным 19 уголовным делам составляет 6,93 млрд сомов (почти $100 млн), на имущество подозреваемых в коррупции и совершении должностных преступлений наложен арест.

"В период с 1 июля 2018 года по 1 февраля 2019 года на депозитный счет по борьбе с коррупцией и должностными преступлениями поступило 1 млрд 37 млн сомов ($15 млн). Эти средства поступят в бюджет страны, а в дальнейшем будут направлены на строительство школ и других социальных объектов", - сообщил Д.Сагынбаев.

Д.Сагынбаев отметил, что в Киргизии создан единый реестр осужденных за коррупцию.

"Сейчас в этом списке 745 лиц, которые были осуждены за коррупцию и должностные преступления", - добавил он.

Секретарь Совбеза Киргизии также сказал, что в рамках объявленной президентом страны Сооронбаем Жээнбековым кампании по борьбе с коррупцией с 1 июля 2018 года начата проверка деклараций о доходах и расходах 43 тыс. государственных служащих.

"В феврале на общественное обсуждение будут внесены поправки в закон, согласно которым доходы и расходы близких родственников госслужащих также будут проверяться", - добавил он.

По его словам, согласно вносимым поправкам, соответствующие органы должны будут реагировать на сообщения в СМИ о вероятном незаконном обогащении госслужащих, приобретении имущества превышающую 2 млн сомов ($28,5 тыс.), а также покупке имущества превышающую сумму, полученную госслужащими на основном месте работы за последние три года.

8 февраля 2018 года президент Киргизии С.Жээнбеков провел заседание Совета безопасности, в ходе которого раскритиковал действия правоохранительных органов в борьбе с коррупций, назвав их неэффективными. Глава государства заявил о необходимости ужесточения борьбы с коррупцией, после чего произошли кадровые изменения в системе правоохранительных и надзорных органов.

Президент также поручил правительству открыть специальный банковский счет для денежных средств, возмещаемых по уголовным делам о коррупции. Единый депозитный счет для накопления денежных средств, поступающих в результате борьбы с коррупцией, был открыт в Министерстве финансов Киргизии.

В феврале 2018 года в Киргизии было возбуждено уголовного дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В рамках данного расследования был поднят вопрос об использовании китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали, и по подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные руководители энергоотрасли Киргизии, два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Кроме того, обвинение в коррупции были предъявлены двум бывшим мэрам Бишкека - Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову.

Задержанные бывшие высокопоставленные чиновники входили в близкое окружение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.