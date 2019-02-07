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СНГ 07.02.2019 14:49

Член ИГИЛ приговорен н шести годам лишения свободы в Таджикистане

Суд Пянджского района Хатлонской области на юге Таджикистана приговорил местного жителя Рустамджона Менгатова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к "Исламскому государству", говорится в сообщении генпрокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, Р.Менгатов несколько лет назад незаконно перебрался на территорию Афганистана, где в лагере одной из антиправительственных группировок прошел военную подготовку, а также принимал участие в деятельности экстремистской организации, запрещенной в Таджикистане.

Позже, находясь в трудовой миграции в РФ, в марте 2015 года он перебрался в Турцию, где вступил в ИГИЛ. На территории Турции осужденный участвовал в вербовке граждан страны для участия в боевых действиях против правительства Сирии.

В середине апреля 2017 года Р.Менгатов прибыл из Турции в Таджикистан, где продолжил вербовочную деятельность на территории Пянджского района, говорится в сообщении.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ИГИЛ, СУД, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]