В Лондоне готовятся перенести голосование парламента по Brexit на конец февраля - СМИ

Британский премьер-министр Тереза Мэй собирается перенести повторное голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС на более поздний срок, сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным издания, главный партийный парламентский организатор Джулиан Смит в ходе заседания кабмина во вторник дал понять, что запланированное на следующую неделю голосование, вероятно, не состоится. Он объяснил это тем, что Т.Мэй к этому времени не успеет договориться о пересмотре условий сделки.

Газета отмечает, что голосование может быть отложено до конца февраля. Ряд британских министров уверен, что такой перенос неизбежно повлек бы за собой продление срока действия статьи 50 Лиссабонского договора, регулирующей процесс выхода страны-члена ЕС из состава союза.

Однако Дж.Смит отметил, что спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу может попытаться не допустить реализации таких планов Т.Мэй и потребовать, чтобы голосование было проведено в соответствии с первоначальным графиком.

Член кабинета министров Великобритании также заявил The Daily Telegraph на условиях анонимности, что, по его мнению, проводить голосование на следующей неделе было бы слишком рано. "Мы еще не закончили с переговорами (о пересмотре соглашения - ИФ). С точки зрения ЕС этот процесс даже не начался. Тереза Мэй еще не была в Брюсселе", - сказал он.

Накануне The Daily Telegraph сообщала, что члены кабинета министров Великобритании тайно обсудили план возможного переноса даты выхода страны из ЕС. Речь идет об отсрочке на восемь недель, то есть переноса непосредственной даты выхода с 29 марта на 24 мая 2019 года.

На прошлой неделе британский парламент отклонил ряд поправок по Brexit, а поправку, касающуюся так называемого "страховочного плана" по границе с Ирландией. После этого Т.Мэй заявила, что теперь Лондон будет пытаться внести поправки в соглашение по Brexit. По ее словам, Великобритания будет выступать за закрепление в соглашении невозможности "возврата жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией".

После этого она пообещала депутатам, что вынесет на голосование обновленное соглашение по Brexit 13 февраля.