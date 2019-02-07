Total увеличила прибыль в IV квартале, добыча по итогам года была рекордной

Французская нефтегазовая компания Total SA увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2018 года благодаря наращиванию добычи.
По итогам всего прошедшего года объем добычи достиг рекордного уровня, заявил глава Total Патрик Пуяннэ.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,13 млрд по сравнению с $1,02 млрд за аналогичный период предыдущего года.
Скорректированная прибыль (без учета изменений товарных запасов и покупки или продажи активов) увеличилась до $3,16 млрд с $2,87 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $3,04 млрд.
Total увеличила добычу в четвертом квартале на 10%, до 2,876 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с).
В 2018 году добыча выросла на 8% - до рекордных 2,775 млн б.н.э./с.
Средняя цена нефти в прошедшем году составила $71 за баррель против $54 за баррель в 2017 году.
Чистый объем инвестиций в минувшем году составил $15,6 млрд. При этом Total добилась экономии на расходах в размере $4,2 млрд.
Размер дивидендов Total за минувший год был повышен на 3,2%, до 0,66 евро на акцию. Компания также выкупила акции на $1,5 млрд.
В 2019 году компания планирует капиталовложения в размере $15-$16 млрд и рассчитывает сократить расходы на $4,7 млрд и увеличить добычу более чем на 9%.
Акции Total подешевели на 0,9% на торгах в Париже в четверг.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»