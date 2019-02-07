В BTRIB украли кабели и другое имущество на 40,5 тыс. манатов – МТСВТ

Кражи различного имущества на более чем 40 тыс. манатов совершены в ООО «Баку телефон рабите» (Бакинская телефонная связь, BTRIB), сообщает пресс-служба Министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана.

«В результате кражи медных кабелей типа ТПП, железных столбов, металлических крышек кабельно-канализационных коллекторов и другого имущества, находящегося на балансе ООО «Баку телефон рабите», организации нанесен ущерб на сумму 40 тыс. 484,54 маната», - отмечается в сообщении.

Кражи совершены из кабельно-канализационных коллекторов на служебных участках Центра услуг связи №4, входящего в структуры общества.

«Кражи имущества наряду с ощутимым финансовым ущербом, также приводят к срывам оказания услуг связи абонентам», - отмечает пресс-служба МТСВТ.

Подчеркивается, что кражи оборудования происходят, в основном, в нерабочие часы, в связи, с чем МТСВТ регулярно обращается за помощью в МВД республики.

В сообщении отмечается, что начиная с 2018 года, в Сабунчинском районе было зафиксировано 80 таких преступлений, 76 из которых связаны с кражами, остальные – с попытками совершения кражи.

На днях сотрудники полиции Сураханского района столицы раскрыли факт кражи 220 м кабеля из кабельно-канализационного коллектора на территории района, в связи с чем были арестованы в качестве подозреваемых ранее судимый столичный житель Махаррам Алырзаев и жители Товузского района Хагани Алекперов и Ниджат Юсифов.

Р.Бабаев