Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9316 RUR   0.0258 GBR   2.1985 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.01 0.35 Brent 62.69 0.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 9 Фев 10 Фев

Происшествия 07.02.2019 13:16

В BTRIB украли кабели и другое имущество на 40,5 тыс. манатов – МТСВТ

Кражи различного имущества на более чем 40 тыс. манатов совершены в ООО «Баку телефон рабите» (Бакинская телефонная связь, BTRIB), сообщает пресс-служба Министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана.

«В результате кражи медных кабелей типа ТПП, железных столбов, металлических крышек кабельно-канализационных коллекторов и другого имущества, находящегося на балансе ООО «Баку телефон рабите», организации нанесен ущерб на сумму 40 тыс. 484,54 маната», - отмечается в сообщении.

Кражи совершены из кабельно-канализационных коллекторов на служебных участках Центра услуг связи №4, входящего в структуры общества.

«Кражи имущества наряду с ощутимым финансовым ущербом, также приводят к срывам оказания услуг связи абонентам», - отмечает пресс-служба МТСВТ.

Подчеркивается, что кражи оборудования происходят, в основном, в нерабочие часы, в связи, с чем МТСВТ регулярно обращается за помощью в МВД республики.

В сообщении отмечается, что начиная с 2018 года, в Сабунчинском районе было зафиксировано 80 таких преступлений, 76 из которых связаны с кражами, остальные – с попытками совершения кражи.

На днях сотрудники полиции Сураханского района столицы раскрыли факт кражи 220 м кабеля из кабельно-канализационного коллектора на территории района, в связи с чем были арестованы в качестве подозреваемых ранее судимый столичный житель Махаррам Алырзаев и жители Товузского района Хагани Алекперов и Ниджат Юсифов.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СВЯЗЬ, КАБЕЛЬ, КРАЖИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]