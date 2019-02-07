Никакого графика вывода американских войск из Афганистана не существует - спецпредставитель США

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад опроверг утверждения о наличии сроков вывода американских войск с афганской территории.

"В последние дни я слышал, как отдельные представители "Талибана" утверждали, что у нас есть график вывода войск из Афганистана. Теперь они совершенно справедливо сами дезавуировали эти утверждения", - написал главный американский переговорщик с талибами в своем микроблоге в Твиттере.

"Чтобы было ясно: никакого графика вывода войск не существует", - подчеркнул З.Халилзад.

Накануне в СМИ прошли сообщения со ссылкой на одного из членов делегации "Талибан" на межафганской конференции в Москве, что в ходе переговоров США пообещали талибам до конца апреля вывести из Афганистана половину своих войск. Однако позже в этот же день глава делегации талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что решения по срокам вывода американских войск из Афганистана пока нет.

"Сроки (вывода войск - ИФ) пока не согласованы, этот вопрос будет решаться в ходе переговоров. Говорить об этом пока рано", - сказал он журналистам по итогам межафганской встречи в Москве.

"Мы настаиваем на том, что американские войска должны уйти как можно скорее и ведем об переговоры с американской стороной", - подчеркнул глава политического офиса "Талибана" в Дохе.