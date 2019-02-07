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СНГ 07.02.2019 13:21

Путин обсудил с киргизским коллегой подготовку к предстоящему визиту в Бишкек - Кремль

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым обсудил подготовку к предстоящему государственному визиту в Бишкек, сообщила в четверг пресс-служба российского президента.

"Обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и подготовки к предстоящему государственному визиту президента России в Киргизию", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КИРГИЗИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]