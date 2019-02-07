Путин обсудил с киргизским коллегой подготовку к предстоящему визиту в Бишкек - Кремль

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым обсудил подготовку к предстоящему государственному визиту в Бишкек, сообщила в четверг пресс-служба российского президента.

"Обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и подготовки к предстоящему государственному визиту президента России в Киргизию", - говорится в сообщении.