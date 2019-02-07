Аукционный дом Christie`s за 2018 год выручил более 5,3 млрд фунтов

Суммарная выручка аукционного дома Christie`s за 2018 год составила 5,3 млрд фунтов (более $6,8 млрд), спрос на работы стоимостью свыше 10 млн фунтов (более $12,9 млн) на онлайн-торгах остается стабильным.
"Суммарная выручка торгов Christie`s по итогам 2018 года выросла на 3% по сравнению с 2017 годом, составив 5,3 млрд фунтов. Главным достижением стала распродажа коллекции Рокфеллеров, ставшая самым дорогим собранием в аукционной истории", - сообщили "Интерфаксу" в аукционном доме в четверг.
Там отметили, что средний процент проданных лотов вырос до 82%, а частные продажи в сумме принесли 491,2 млн фунтов (более $634 млн), что на 4% больше в сравнении с 2017 годом.
Christie`s провёл 88 онлайн-торгов, чья выручка составила 65,1 млн фунтов (около $84млн), превысив показатели 2017 года на 16%.
"Главными аукционными категориями, привлекающими новых клиентов на онлайн-торгах, являются предметы роскоши (32%) и послевоенное и современное искусство (16%). Спрос на работы стоимостью свыше 10 млн фунтов остается стабильным. За год с молотка ушло 67 таких лотов (против 65 в 2017 году)", - отметили в аукционном доме.
Говоря в ближайших аукционах, в Christie`s обратили внимание на лондонские торги "Искусство импрессионизма и модернизма" 27 февраля. Там будет выставлена подборка произведений из частной коллекции под названием "Скрытые сокровища", среди которых будут работы Клода Моне, Поля Сезанна и Винсента ван Гога.
А 6 марта на вечерних торгах "Послевоенное и современное искусство" с молотка уйдут произведения из коллекции Барни Эбсуорта - работа Дэвида Хокни "Генри Гельдцалер и Кристофер Скотт" 1969 года (оценивается более чем в 30 млн фунтов (более $38,7 млн).
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»