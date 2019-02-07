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Регион 07.02.2019 15:43

Президент Грузии вскоре посетит с визитами Францию и Германию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в феврале совершит поездку в Европу, где 17-19 февраля посетит с официальным визитом Францию, а 19-21 февраля Германию, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте грузинского правительства.

В сообщении отмечается, визиты С.Зурабишвили в эти страны согласованы с правительством. В ходе визитов будут обсуждаться вопросы углубления сотрудничества с Францией и Германией, а также Евросоюзом и НАТО.

Кроме официальной программы, запланированы встречи С.Зурабишвили с представителями грузинской диаспоры.

Согласно новой Конституции Грузии, вступившей в силу в декабре 2018 года, все официальные визиты президента должны быть согласованы с правительством.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОПА, ВИЗИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]