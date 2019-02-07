Президент Грузии вскоре посетит с визитами Францию и Германию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в феврале совершит поездку в Европу, где 17-19 февраля посетит с официальным визитом Францию, а 19-21 февраля Германию, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте грузинского правительства.

В сообщении отмечается, визиты С.Зурабишвили в эти страны согласованы с правительством. В ходе визитов будут обсуждаться вопросы углубления сотрудничества с Францией и Германией, а также Евросоюзом и НАТО.

Кроме официальной программы, запланированы встречи С.Зурабишвили с представителями грузинской диаспоры.

Согласно новой Конституции Грузии, вступившей в силу в декабре 2018 года, все официальные визиты президента должны быть согласованы с правительством.