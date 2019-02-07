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ТЭК 07.02.2019 14:03

Банки Уолл-стрит повысили прогноз цен на нефть на I полугодие, снизили на 2019г - опрос WSJ

Банковские аналитики Уолл-стрит в январе несколько ухудшили прогнозы цен на нефть по итогам всего 2019 года относительно декабрьской оценки, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street Journal.

При этом они повысили ожидания на первое полугодие из-за сохранения ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+ и снижением поставок из Ирана и Венесуэлы.

Нефть североморской марки Brent в 2019 году будет в среднем стоить немногим более $67 за баррель вместо ожидавшихся в конце года чуть выше $69 за баррель, прогнозируют 11 представителей инвестиционных банков, участвовавших в опросе.

Для североамериканской WTI оценка снижена до примерно $60 за баррель с $63 за баррель.

За последние шесть недель нефть обеих марок отыграла почти половину падения, полученного за четвертый квартал прошлого года, когда цены упали примерно на 40% с четырехлетних максимумов в начале октября.

"Мы ожидаем роста нефтяных цен в первом полугодии из-за ужесточения условий поставки и снижения во втором полугодии из-за ослабления экономической активности и увеличения экспорта американской нефти на международные рынки", - заявил глава отдела сырьевых стратегий BNP Paribas Гарри Чилингурян.

Экспорт нефти из Ирана сократился на 1,5 млн баррелей в сутки с примерно 2,5 млн б/с с момента введения американских санкций против этой страны в мае 2018 года. Санкции США в отношении государственной нефтедобывающей компании Petroleo de Venezuela SA (PdVSA) поставили под угрозу объемы примерно в 500 тыс. б/с.

Баланс на глобальном нефтяном рынке во втором полугодии, как полагают в Berenberg, будет зависеть, в частности, от того, продлят ли государства ОПЕК+ соглашение об ограничении добычи.

В 2020 году банковские аналитики Уолл-стрит прогнозируют среднюю цену Brent на уровне $68 за баррель и WTI - около $63 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]