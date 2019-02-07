Парламент Украины закрепил в Конституции курс страны на членство в ЕС и НАТО

Верховная Рада Украины на заседании в четверг утвердила в целом инициированные президентом изменения в Конституцию относительно курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за окончательное одобрение законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора (№9037) проголосовали 334 народных депутата.
Согласно процедуре, окончательное принятие законопроекта с конституционными изменениями требует не менее 300 голосов парламентариев.
Выступая перед парламентариями перед голосованием, президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что Украина будет членом НАТО и ЕС.
"Нашими совместными усилиями Украина обеспечит членство в НАТО, членство в ЕС. Мы идем своим путем и этот путь, путь к членству Украины в Евросоюзе и НАТО", - заявил глава государства.
Он отметил, что последние пять лет Украина реформирует сектор безопасности и делает все, чтобы соответствовать стандартам НАТО.
Согласно конституционным изменениям, к полномочиям Верховной Рады будет отнесена "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".
Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство государства в ЕС и НАТО. А Кабинет министров, в свою очередь, должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.
При этом в преамбуле Конституции Украины будет закреплено, что Верховная Рада подтверждает "европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".
Кроме того, из переходных положений Основного закона исключается норма о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".
Закон о внесении изменений в Конституцию вступит в силу на следующий день после публикации.
Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект с конституционными изменениями относительно курса страны на членство в ЕС и НАТО 3 сентября 2018 года.
Верховная Рада одобрила этот законопроект в первом чтении 22 ноября. Такое решение поддержали 311 народных депутатов.
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