Франция на запланированном на пятницу в Брюсселе голосовании выскажется в пользу внесения поправок к Газовой директиве ЕС, затрудняющих реализацию проекта газопровода "Северный поток 2", сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники во французских правительственных кругах.
По информации издания, Франция заявит, что проект газопровода добавит "стратегических проблем" в и без того напряженные отношения ЕС и Москвы.
"Мы не хотим усиливать зависимость от России и при этом вредить интересам стран ЕС, таких, как Польша или Словакия", - указывают источники.
На голосовании в пятницу речь пойдет о ревизии газовой политики ЕС. Как сообщает издание, итогом голосования может стать ужесточение директивы ЕС, что позволит активнее выступать против "Северного потока 2". Германия хочет это предотвратить. Предлагаемые поправки предполагают ужесточение правил для участков газопроводов за пределами ЕС: например, речь идет о строгом разделении двух функций - эксплуатации трубопровода и поставки по нему энергоресурсов.
Изначально правительство ФРГ рассчитывало на поддержку Франции по вопросу о поправках. Союзниками ФРГ в этом вопросе до сих пор считались Нидерланды, Бельгия, Австрия, Греция и Кипр.
"Без Парижа правительству будет сложнее пролоббировать свои интересы в ходе голосования. Германия должна обеспечить себе поддержку других государств. Это будет непросто", - указывает газета.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.
Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северного потока 2" является "Газпром" . В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.
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