Молдавия не собирается выходить из Соглашения об ассоциации с ЕС - Додон

Молдавскому бизнесу выгодно сотрудничество в Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС), но вопрос о денонсации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом (ЕС) никто не ставит, заявил президент республики Игорь Додон.
"Мы получили статус наблюдателя в ЕАЭС. Хотя это необязательно, я намерен в будущем парламенте поставить вопрос о ратификации этого Соглашения, чтобы придать ему политический вес и развивать дальше интеграционные процессы. Это выгодно молдавским производителям", - сказал И.Додон в ходе передачи на телеканале "НТВ-Молдова".
Он обратил внимание, что сотрудничество в рамках ЕАЭС носит чисто экономический характер и не является политическим.
"Мы пока говорим об экономическом сотрудничестве в качестве наблюдателя. И не говорим о выходе из Соглашения об ассоциации с ЕС. Может быть, (будем) вести переговоры с Брюсселем, чтобы кое-что поменять в экономической части документа. Но мы сохраним Соглашение, будем развивать отношения, и двигаться вперед", - отметил молдавский президент.
Кроме того, И. Додон выразил надежду на сотрудничество между ЕАЭС и ЕС.
"Такое сближение должно произойти. Я надеюсь, что начнутся переговоры о зоне свободной торговле между этими союзами. Мы все заинтересованы в том, чтобы иметь такую зону свободной торговли - от Лиссабона до Владивостока. И Молдавия должна быть в этой зоне. Мы должны сотрудничать с ЕС, и восстановить в полном объеме отношения с Россией", - убежден президент Молдавии.
В ходе предвыборной кампании в 2016 году И.Додон заявил, что будет добиваться денонсации Соглашения об ассоциации с ЕС. После победы на выборах он заявил, что не обладает необходимыми полномочиями для денонсации Соглашения об ассоциации с ЕС, но готов поддержать такую позицию в парламенте.
В мае 2018 года по инициативе И.Додона Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Премьер Павел Филип заявил, что правительство не будет финансировать участие республики в качестве наблюдателя в ЕАЭС, а председатель парламента Андриан Канду заявил, что высший законодательный и представительный орган республики не станет ратифицировать подписанное соглашение.
Посол Украины в Баку завершил дипмиссию в Азербайджане
Азербайджан и Нигерия обсудили возможности сотрудничества между ВВС
Азербайджан заинтересован в расширении связей с Мавританией – посол
PwC проведет аудит MIDA за 2018 год
Azerpoct присоединяется к мобильной платежной системе Sendy
В Азербайджане в 2018 году совершено около 160 преднамеренных убийств - генпрокурор
В суд направлено 6 уголовных дел по беспорядкам в Гяндже в июле 2018 года - Генпрокуратура
Британскую туристку посадили в тюрьму Бали на полгода за пощечину сотруднику аэропорта
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»