Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии оказалось под контролем армии Хафтара

Командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар сообщил в четверг о получении контроля над крупнейшим нефтяным месторождением страны - аш-Шарара.

Армия Х.Хафтара, уже контролирующая побережье Ливии, где находятся крупные экспортные терминалы, продвинулась на юго-запад страны, и многие эксперты говорят о ее стремлении усилить контроль над нефтяными ресурсами государства.

Оператором проекта аш-Шарара является совместное предприятие ливийской нефтяной госкорпорации National Oil Corp. (NOC) с французской Total, испанской Repsol, австрийской OMV и норвежской Equinor.

С декабря на месторождении, добыча на котором может достигать 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), действует форс-мажор.

Представитель ливийской национальной армии Ахмед Аль-Мисмари заявил, что месторождение было захвачено без боевых действий, сообщает агентство Bloomberg. Он не предоставил информации о том, будет ли контроль над месторождением передан NOC.

Конфликт между армией Х.Хафтара и NOC привел к приостановке поставок нефти из Ливии на несколько недель в июне прошлого года. Тогда рынок потерял поставки в размере 800 тыс. б/с, а Ливия лишилась выручки в размере $930 млн.