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ТЭК 07.02.2019 14:30

Декларация о совместной работе ОПЕК+ может быть рассмотрена в апреле - Новак

Декларация стран ОПЕК и не-ОПЕК о дальнейшем долгосрочном сотрудничестве может быть рассмотрена на предстоящей министерской встрече в апреле, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"У нас министерская встреча запланирована на апрель. Поэтому, возможно, что в апреле это будет рассматриваться", - сказал он.

По его словам, совместная декларация сейчас "рассматривается и прорабатывается".

Первоначально министры стран ОПЕК и не-ОПЕК планировали подписать декларацию о долгосрочном сотрудничестве после завершении сделки по сокращению добычи, то есть в декабре 2018 года. Однако на декабрьской встрече была достигнута договоренность о продлении сделки, планы по подписанию декларации были перенесены на конец первого квартала.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЭНЕРГО, ОПЕК+, ДЕКЛАРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]