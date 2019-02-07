Декларация о совместной работе ОПЕК+ может быть рассмотрена в апреле - Новак

Декларация стран ОПЕК и не-ОПЕК о дальнейшем долгосрочном сотрудничестве может быть рассмотрена на предстоящей министерской встрече в апреле, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.
"У нас министерская встреча запланирована на апрель. Поэтому, возможно, что в апреле это будет рассматриваться", - сказал он.
По его словам, совместная декларация сейчас "рассматривается и прорабатывается".
Первоначально министры стран ОПЕК и не-ОПЕК планировали подписать декларацию о долгосрочном сотрудничестве после завершении сделки по сокращению добычи, то есть в декабре 2018 года. Однако на декабрьской встрече была достигнута договоренность о продлении сделки, планы по подписанию декларации были перенесены на конец первого квартала.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»