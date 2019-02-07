Азербайджан и Нигерия обсудили возможности сотрудничества между ВВС

Командующие Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана и Нигерии генерал-лейтенант Рамиз Таиров и маршал авиации Садиг Баба Абубакар в четверг в Баку обсудили вопросы сотрудничества.
«В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества между военно-воздушными силами Азербайджана и Нигерии, а также ряд вопросов, представляющий взаимный интерес»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Оборонное ведомство отмечает, что в ходе визита в Азербайджан нигерийская делегация также посетила авиабазу ВВС.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»