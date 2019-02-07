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Оборона 07.02.2019 14:33

Азербайджан и Нигерия обсудили возможности сотрудничества между ВВС

Командующие Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана и Нигерии генерал-лейтенант Рамиз Таиров и маршал авиации Садиг Баба Абубакар в четверг в Баку обсудили вопросы сотрудничества.

«В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества между военно-воздушными силами Азербайджана и Нигерии, а также ряд вопросов, представляющий взаимный интерес»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что в ходе визита в Азербайджан нигерийская делегация также посетила авиабазу ВВС.

Ф.Исазаде

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Тэги: НИГЕРИЯ, ВВС, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]