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Туризм 07.02.2019 17:03

Британскую туристку посадили в тюрьму Бали на полгода за пощечину сотруднику аэропорта

Британская туристка была приговорена к шести месяцам тюремного заключения на острове Бали в Индонезии за пощечину иммиграционному офицеру, который потребовал заплатить штраф $4 тысячи за просроченную визу, сообщает портал 9news в четверг.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Туристка была разъярена известием о том, что ей нужно заплатить штраф в $4 тыс. за нелегальное пребывание, и набросилась на офицера в международном аэропорту Бали. Она вырвала у него свой паспорт и ударила его им по лицу.

В общей сложности она провела на Бали 160 дней сверх разрешенного времени, каждый из которых обошелся ей в $25.

"После вынесения приговора британка заявила, что ее пытали в полиции трижды, а местный суд коррумпирован. Она пожаловалась, что ей не предоставили адвоката", - отмечает портал.

Также известно, что изначально прокуроры требовали посадить туристку в тюрьму на год. "Британка ищет возможности для апелляции", - уточняет 9news.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, БАЛИ, ТУРИСТКА, ТЮРЬМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]