Британскую туристку посадили в тюрьму Бали на полгода за пощечину сотруднику аэропорта

Британская туристка была приговорена к шести месяцам тюремного заключения на острове Бали в Индонезии за пощечину иммиграционному офицеру, который потребовал заплатить штраф $4 тысячи за просроченную визу, сообщает портал 9news в четверг.
Инцидент произошел в августе прошлого года. Туристка была разъярена известием о том, что ей нужно заплатить штраф в $4 тыс. за нелегальное пребывание, и набросилась на офицера в международном аэропорту Бали. Она вырвала у него свой паспорт и ударила его им по лицу.
В общей сложности она провела на Бали 160 дней сверх разрешенного времени, каждый из которых обошелся ей в $25.
"После вынесения приговора британка заявила, что ее пытали в полиции трижды, а местный суд коррумпирован. Она пожаловалась, что ей не предоставили адвоката", - отмечает портал.
Также известно, что изначально прокуроры требовали посадить туристку в тюрьму на год. "Британка ищет возможности для апелляции", - уточняет 9news.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»