Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9316 RUR   0.0258 GBR   2.1985 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.01 0.35 Brent 62.69 0.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 9 Фев 10 Фев

Дальнее зарубежье 07.02.2019 17:17

В Кабуле не придают значения итогам конференции по Афганистану в Москве

В президентском дворце Афганистана в четверг заявили, что декларация по итогам двухдневной конференции в Москве не имеет реального веса, сообщает телеканал "Толо-ньюс".

"Опубликованная в среду декларация не имеет никакого веса, так как делегаты, которые присутствовали на двухдневной конференции в Москве, не представляют исполнительную власть", - приводит телеканал выдержки из заявления канцелярии президента Афганистана.

"Встреча в Москве представляла собой лишь политические переговоры, на которых речь шла о теоретических вопросах", - отметили в президентском дворце.

Накануне в Москве завершились двухдневные переговоры по урегулированию в Афганистане.

В конференции, организованной афганской диаспорой в России, принимали участие представители различных политических сил и движений Афганистана, в том числе оппозиционных. В Москву прибыла и делегация движения "Талибан" численностью около десяти человек.

По итогам переговоров их участники приняли декларацию, направленную на развитие внутриафганского диалога с целью добиться политического решения конфликта в этой стране.

"Все стороны на конференции согласились, что достойный и долговременный мир является чаянием всего народа Афганистана, и этот принцип был достигнут в Москве", - отмечается в документе.

Согласно документу, участники диалога считают необходимым после достижения мира провести реформы афганских институтов, в том числе в сфере безопасности. При этом в документе содержится призыв "уважать принципы ислама", поддерживать централизованное правительство, в котором бы играли роль все этносы Афганистана, добиваться социальной справедливости.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани подверг сомнению значение переговоров по афганскому урегулированию в Москве. В частности, он заявил, что считает решения правительства и других законных институтов Афганистана главными на пути мирного урегулирования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КОНФЕРЕНЦИЯ


Похожие новости


Президент Афганистана призвал талибов к серьезным переговорам Президент Афганистана заявил, что инициатива мирного урегулирования должна быть в руках афганского народа Глава Афганистана зарегистрировался кандидатом на президентских выборах Президент Латвии внезапно прибыл в Афганистан Алиев соболезнует президенту Афганистана в связи c террористическим актом в Кабуле Президент Афганистана призвал афганцев принять участие в выборах, напомнил о невмешательстве властей в избирательный процесс

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]