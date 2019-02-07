В Кабуле не придают значения итогам конференции по Афганистану в Москве

В президентском дворце Афганистана в четверг заявили, что декларация по итогам двухдневной конференции в Москве не имеет реального веса, сообщает телеканал "Толо-ньюс".

"Опубликованная в среду декларация не имеет никакого веса, так как делегаты, которые присутствовали на двухдневной конференции в Москве, не представляют исполнительную власть", - приводит телеканал выдержки из заявления канцелярии президента Афганистана.

"Встреча в Москве представляла собой лишь политические переговоры, на которых речь шла о теоретических вопросах", - отметили в президентском дворце.

Накануне в Москве завершились двухдневные переговоры по урегулированию в Афганистане.

В конференции, организованной афганской диаспорой в России, принимали участие представители различных политических сил и движений Афганистана, в том числе оппозиционных. В Москву прибыла и делегация движения "Талибан" численностью около десяти человек.

По итогам переговоров их участники приняли декларацию, направленную на развитие внутриафганского диалога с целью добиться политического решения конфликта в этой стране.

"Все стороны на конференции согласились, что достойный и долговременный мир является чаянием всего народа Афганистана, и этот принцип был достигнут в Москве", - отмечается в документе.

Согласно документу, участники диалога считают необходимым после достижения мира провести реформы афганских институтов, в том числе в сфере безопасности. При этом в документе содержится призыв "уважать принципы ислама", поддерживать централизованное правительство, в котором бы играли роль все этносы Афганистана, добиваться социальной справедливости.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани подверг сомнению значение переговоров по афганскому урегулированию в Москве. В частности, он заявил, что считает решения правительства и других законных институтов Афганистана главными на пути мирного урегулирования.