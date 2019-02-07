Азербайджан в 2018г увеличил вылов рыбы на 67%, использовал квоту на 94,5%

В Азербайджане в 2018 году было выловлено 1 тыс. 614,1 тонна рыбы при квоте в 1 тыс. 707,1 тонну, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном комитете по статистике.
Рост вылова по сравнению с показателем 2017 года составил 67,3%. Квота на вылов по итогам 2018 года была использована на 94,5%.
В отчетном году рыболовством занималось 194 физических и юридических лица.
По данным статистики, в 2018 году в Азербайджане было выловлено 1 тыс. 72,9 тонн кильки, 82,3 тонны сельди, 112,4 тонн кутума, 85,4 тонн кефали, 54,7 тонн леща, 48,2 тонны карпа, остальное - других видов рыб.
За получение разрешения на вылов рыбы юридическими и физическими лицами в 2018 году было выплачено 84,8 тыс. манатов.
В Азербайджане в 2017 году было выловлено 964,9 тонн рыбы при квоте в 1024,9 тон (квота использована на 94,1%).
Н.Аббасова
Посол Украины в Баку завершил дипмиссию в Азербайджане
Азербайджан и Нигерия обсудили возможности сотрудничества между ВВС
Азербайджан заинтересован в расширении связей с Мавританией – посол
В Азербайджане в 2018 году совершено около 160 преднамеренных убийств - генпрокурор
В суд направлено 6 уголовных дел по беспорядкам в Гяндже в июле 2018 года - Генпрокуратура
Британскую туристку посадили в тюрьму Бали на полгода за пощечину сотруднику аэропорта
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Корбин сообщил Мэй об условиях, на которых он готов поддержать сделку по Brexit
В Кабуле не придают значения итогам конференции по Афганистану в Москве
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»