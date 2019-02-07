Азербайджан в 2018г увеличил вылов рыбы на 67%, использовал квоту на 94,5%

В Азербайджане в 2018 году было выловлено 1 тыс. 614,1 тонна рыбы при квоте в 1 тыс. 707,1 тонну, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном комитете по статистике.

Рост вылова по сравнению с показателем 2017 года составил 67,3%. Квота на вылов по итогам 2018 года была использована на 94,5%.

В отчетном году рыболовством занималось 194 физических и юридических лица.

По данным статистики, в 2018 году в Азербайджане было выловлено 1 тыс. 72,9 тонн кильки, 82,3 тонны сельди, 112,4 тонн кутума, 85,4 тонн кефали, 54,7 тонн леща, 48,2 тонны карпа, остальное - других видов рыб.

За получение разрешения на вылов рыбы юридическими и физическими лицами в 2018 году было выплачено 84,8 тыс. манатов.

В Азербайджане в 2017 году было выловлено 964,9 тонн рыбы при квоте в 1024,9 тон (квота использована на 94,1%).

Н.Аббасова