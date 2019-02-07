Корбин сообщил Мэй об условиях, на которых он готов поддержать сделку по Brexit

Лидер британской Лейбористкой партии Джереми Корбин в четверг направил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй список условий, при выполнении которых лейбористы готовы поддержать ее сделку по Brexit.
В письме премьеру, опубликованном в Twitter, Дж.Корбин подчеркнул, что лейбористы неоднократно выступали за внесение изменений в декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС, которые позволят сохранять близкие экономические отношения Лондона с ЕС.
Среди пунктов, которые лейбористы требуют поднять на переговорах с Брюсселем, значится сохранение Великобритании в таможенном союзе с ЕС. Также лейбористы настаивают на том, чтобы Великобритания сохраняла тесные связи с единым рынком ЕС. Также они хотят, чтобы после выхода из ЕС Великобритания сохранила доступ к базам данных ЕС, касающимся безопасности, в том числе к базе по европейским ордерам на арест.
Кроме того, Дж.Корбин требует, чтобы Великобритания в дальнейшем участвовала в различных программах ЕС по окружающей среде, образованию и регулированию в сфере промышленности.
Реализация этих требований, отмечает Дж.Корбин, позволит Великобритании снизить вероятность применения "страховочного плана" по ирландской границе, против которого активно выступает британский парламент.
В четверг премьер-министр Великобритании Т.Мэй отправилась в Брюссель, где у нее запланирована встреча с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском.
На прошлой неделе британский парламент отклонил ряд поправок по Brexit, а поправку, касающуюся "страховочного плана", поддержал большинством из 317 голосов против 301. Поправку предлагал депутат Грэм Брэйди, он призвал заменить положение о backstop для ирландской границы в соглашении на "альтернативные договоренности, чтобы избежать жесткой границы".
После этого премьер Т.Мэй заявила, что теперь Лондон будет пытаться внести поправки в соглашение по Brexit. По ее словам, Великобритания будет выступать за закрепление в соглашении невозможности "возврата жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией".
Также она пообещала депутатам, что вынесет на голосование обновленное соглашение по Brexit 13 февраля.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»