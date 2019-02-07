Пассажирский лайнер экстренно сел в Швеции из-за возможной угрозы взрыва бомбы

Норвежский пассажирский самолет, на борту которого находятся 169 человек, срочно вернулся в аэропорт Арланда в Стокгольме после поступления информации о возможном наличии бомбы на борту, сообщает британское издание "Сан".

Ранее лайнер вылетел из этого аэропорта в Ниццу (Франция).

К севшему самолету направлены полицейские и спасатели.