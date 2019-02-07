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Внешняя политика 07.02.2019 15:03

Посол Украины в Баку завершил дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в четверг в Баку принял посла Украины в Баку Александра Мищенко в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.

«Собеседники выразили удовлетворение уровнем развития политических и экономических связей между Азербайджаном и Украиной. В этой связи, азербайджанский министр высоко оценил усилия А.Мищенко»,- говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров пожелал А.Мищенко успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Президент Украины Петр Порошенко 27 декабря 2018 года подписал указ об освобождении А.Мищенко с должности посла в Азербайджане.

Ф.Исазаде

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Тэги: УКРАИНА, ПОСОЛ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]