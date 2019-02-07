Посол Украины в Баку завершил дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в четверг в Баку принял посла Украины в Баку Александра Мищенко в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.

«Собеседники выразили удовлетворение уровнем развития политических и экономических связей между Азербайджаном и Украиной. В этой связи, азербайджанский министр высоко оценил усилия А.Мищенко»,- говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров пожелал А.Мищенко успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Президент Украины Петр Порошенко 27 декабря 2018 года подписал указ об освобождении А.Мищенко с должности посла в Азербайджане.

Ф.Исазаде