Посол Украины в Баку завершил дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в четверг в Баку принял посла Украины в Баку Александра Мищенко в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.
«Собеседники выразили удовлетворение уровнем развития политических и экономических связей между Азербайджаном и Украиной. В этой связи, азербайджанский министр высоко оценил усилия А.Мищенко»,- говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
Э.Мамедъяров пожелал А.Мищенко успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.
Президент Украины Петр Порошенко 27 декабря 2018 года подписал указ об освобождении А.Мищенко с должности посла в Азербайджане.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»