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Дальнее зарубежье 07.02.2019 17:49

В ЕС прогнозируют замедление экономического роста - член ЕК

Экономический рост будет продолжаться седьмой год подряд во всех странах ЕС, при этом темп роста в контексте неопределенности мировых экономических перспектив должен замедлиться после высоких показателей последних лет, заявил член Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

"После 2017 года замедление экономики ЕС должно продолжиться в 2019 году, и показатель роста установится на 1,5%. Это замедление должно быть сильнее выраженным, чем это предусматривалось минувшей осенью, особенно в зоне евро из-за неопределенности в мировой торговле и национальных факторов в крупных экономиках ЕС", - сообщил еврокомиссар, представляя журналистам в четверг в Брюсселе зимний экономический прогноз ЕК на 2019 год.

"Европейские экономические основы остаются сильными, и мы продолжаем получать хорошие новости, особенно в сфере занятости. Экономический рост должен постепенно повышаться во второй половине этого года и в 2020 году", - пообещал П.Московиси.

Он отметил, что рост ВВП снижается, и его показателем за 2018 год будет 1,9%, тогда как в 2017 году он составлял 2,4%.

В зоне евро в 2019 году ожидают рост ВВП в 1,3% и в 1,6% - в 2020 году. Показатель по всему Евросоюзу также пересмотрен в сторону понижения: до 1,5% в 2019 году и до 1,7% - в 2020 году.

Глобальная инфляция в 2018 году достигла 1,7% при 1,5% в 2017 году. Прогноз предусматривает, что инфляция в зоне евро снизится до 1,4% в 2019 году, а потом снова вырастет до 1,5% в 2020 году. В целом в ЕС прогноз обещает средний показатель инфляции в 1,6% в 2019 году, а затем рост до 1,8% в 2020 году.

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Тэги: ЕС, ЭКОНОМИКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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