Президент Киргизии обсудил с генсеком ШОС подготовку июньского саммита организации

Президент Киргизии Сооронбай Жээенбеков и генсек Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов обсудили подготовку саммита ШОС, который пройдет в Бишкеке в июне.

"До саммита глав государств-членов ШОС, который пройдет в июне 2019 года в Бишкеке мы будем проводить все соответствующие мероприятия, готовиться к приему высоких гостей, на сегодня прорабатываются итоговые документы, которые планируется подписать в ходе заседания глав государств-членов ШОС", - заявил С.Жээнбеков в четверг на встрече с В.Норовым.

"Киргизской стороной в рамках председательства в ШОС ведется активная работа, прошли переговоры, и обсуждены вопросы со многими соответствующими структурами", - отметил президент Киргизии.

"Уверен, что совместными усилиями мы сумеем качественно наполнить содержательную часть заседания и достичь больших успехов во имя процветания народов государств-членов ШОС и проведем это мероприятие на высоком уровне", - сказал Сооронбай Жээнбеков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы главы государства.

"В качестве главного приоритета с момента вступления в должность, я определил для себя проведение на самом высоком уровне саммита ШОС, а также сопутствующих мероприятий в его рамках", - заявил со своей стороны В.Норов.

"В Бишкеке у нас прошли плодотворные встречи с министром иностранных дел и секретарем Совета безопасности Киргизии, руководителями молодежного совета и делового совета ШОС. На этих встречах мы подробно обсудили все вопросы, требующие решения до проведения саммита, прежде всего - это пакет документов, которые необходимо подготовить", - сказал генсек ШОС.

В пресс-службе президента Киргизии сообщили, что участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сфере политики, безопасности, вопросы культурных и гуманитарных связей, а также возможность активизации экономического потенциала в рамках ШОС.

Саммит ШОС в Бишкеке намечен на 14-15 июня. В ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.