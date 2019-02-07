Таможня Баку уничтожила партию лекарств весом 10 т, возбуждено уголовное дело

Главное управление таможни города Баку выявило факт нормативного несоответствия документации на импорт 10 тонн лекарственных препаратов, предназначенных для ООО «City Farm», сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

«Сотрудники Главного таможенного управления города Баку (ГТУГБ) задержали для дополнительной проверки крупную партию лекарственного препарата «Yodex S Povidon», общим весом 10 т и стоимостью $12,5 тыс., предназначенную для ООО «City Farm», - отмечается в сообщении.

В ходе изучения документации удалось установить, что они были фальсифицированы. Собранные в связи с этим доказательства направлены для расследования в главное оперативно-следственное управление ГТК.

В связи с этим, в отношении Пярвиза Гасанова, который занимается таможенными вопросами в ООО «Центра аналитической экспертизы» Минздрава возбуждено уголовное дело по статье 206.1 «Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Азербайджана товаров или иных предметов, совершенное с обманным использованием документов» УК АР, решением суда он взят под стражу.

Как сообщает ГТК, вышеперечисленная партия лекарственных препаратов была уничтожена сотрудниками ГУТГБ на экологическом полигоне.

Р.Бабаев