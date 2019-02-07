Нефть сдержанно дешевеет, Brent снизилась до $62,5 за баррель

Нефть эталонных марок сдержанно дешевеет в ходе торгов в четверг после подъема накануне, поскольку сигналы сохранения сильного спроса конкурируют за внимание инвесторов с опасениями торможения мировой экономики.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 подешевели на $0,19 (0,30%) - до $62,5 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,22 (0,41%) - до $53,8 за баррель.

Командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар сообщил в четверг о получении контроля над крупнейшим нефтяным месторождением страны - аш-Шарара.

С декабря на месторождении, добыча на котором может достигать 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), действует форс-мажор.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов считает продление соглашения ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти вполне реальным для сохранения цены на "комфортном" уровне. Для Азербайджана этот уровень находится в диапазоне $60-70 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,26 млн баррелей. Однако совокупные запасы нефти и нефтепродуктов упали больше ожиданий - на 3,357 млн баррелей, отмечает агентство Bloomberg.

Согласно предварительным данным американского Минэнерго, импорт венесуэльской нефти в США упал на прошлой неделе на 41%, до 345 тыс. баррелей в сутки - минимума с августа.

В среду была приостановлена работа двух трубопроводов, перекачивающих в США канадскую нефть - Keystone и Platte, поскольку в штате Миссури проходит расследование потенциальной аварии с разливом нефти. Если перекачка топлива не будет возобновлена в ближайшее время, цены на нефть в Северной Америке могут получить дополнительную поддержку.