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Макроэкономика 07.02.2019 15:23

Coface улучшил рейтинг риска Азербайджана до B

Международный экспортно-страховой центр Coface улучшил страновой рейтинг Азербайджана до «В» (значительный риск) с «С» (высокий риск).

«Цены на нефть и газ держатся на достаточно высоком уровне, поэтому, несмотря на их волатильность, Coface улучшил страновые оценки ряда государств-экспортеров углеводородов. Так,былиулучшены оценки Анголы (до C – «Высокий риск»), Азербайджана (B – «Значительный риск»), Канады (А2 – «Низкий риск»), Объединенных Арабских Эмиратов (А3 – «Умеренный риск»), а также Тринидада и Тобаго (B – «Значительный риск»)», - отмечается в обзоре Центра.

Эксперты Coface ожидают, что в 2019 году экономика Азербайджана продолжит восстановление.

«В 2019 году ожидается оживление экономики. Рост цен на нефть и газ позволил государству увеличить расходы, сохранив при этом профицит бюджета и торгового баланса. Кроме этого, завершение строительства газопровода TANAP позволит увеличить объемы экспорта газа в Турцию», - отмечают специалисты Центра.

А.Мамедов

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Тэги: COFACE, РИСКИ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]