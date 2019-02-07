Coface улучшил рейтинг риска Азербайджана до B

Международный экспортно-страховой центр Coface улучшил страновой рейтинг Азербайджана до «В» (значительный риск) с «С» (высокий риск).
«Цены на нефть и газ держатся на достаточно высоком уровне, поэтому, несмотря на их волатильность, Coface улучшил страновые оценки ряда государств-экспортеров углеводородов. Так,былиулучшены оценки Анголы (до C – «Высокий риск»), Азербайджана (B – «Значительный риск»), Канады (А2 – «Низкий риск»), Объединенных Арабских Эмиратов (А3 – «Умеренный риск»), а также Тринидада и Тобаго (B – «Значительный риск»)», - отмечается в обзоре Центра.
Эксперты Coface ожидают, что в 2019 году экономика Азербайджана продолжит восстановление.
«В 2019 году ожидается оживление экономики. Рост цен на нефть и газ позволил государству увеличить расходы, сохранив при этом профицит бюджета и торгового баланса. Кроме этого, завершение строительства газопровода TANAP позволит увеличить объемы экспорта газа в Турцию», - отмечают специалисты Центра.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»