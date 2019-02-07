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СНГ 07.02.2019 18:30

Совбез Казахстана обсудил стратегию нацбезопасности, отметил необходимость подготовки упреждающих мер в этой сфере

Совет безопасности Казахстана под председательством президента Нурсултана Назарбаева рассмотрел ход реализации Стратегии национальной безопасности, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"В соответствии с повесткой дня на заседании были рассмотрены ход реализации Стратегии национальной безопасности и задачи на предстоящий период, а также вопросы социально-экономического развития Кызылординской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента в четверг.

На заседании Совбеза была отмечена важность обеспечения скоординированных действий государственных органов при осуществлении мероприятий стратегии национальной безопасности и подчеркнута необходимость своевременной выработки упреждающих мер в данной сфере, отмечается в пресс-релизе.

По итогам заседания президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, СОВБЕЗ, НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]