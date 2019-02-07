Совбез Казахстана обсудил стратегию нацбезопасности, отметил необходимость подготовки упреждающих мер в этой сфере

Совет безопасности Казахстана под председательством президента Нурсултана Назарбаева рассмотрел ход реализации Стратегии национальной безопасности, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"В соответствии с повесткой дня на заседании были рассмотрены ход реализации Стратегии национальной безопасности и задачи на предстоящий период, а также вопросы социально-экономического развития Кызылординской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента в четверг.

На заседании Совбеза была отмечена важность обеспечения скоординированных действий государственных органов при осуществлении мероприятий стратегии национальной безопасности и подчеркнута необходимость своевременной выработки упреждающих мер в данной сфере, отмечается в пресс-релизе.

По итогам заседания президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.